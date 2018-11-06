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İsrail şimdi de Filistin'in yılanını "çaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

İsrail şimdi de Filistin'in yılanını "çaldı"

KUDÜS (AA) - Filistin topraklarını işgal eden İsrail, şimdi de "Filistin Engereği" olarak bilinen yılanı "İsrail'in ulusal yılanı" ilan etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Doğayı Koruma Derneği ile İsrail Doğa ve Parklar Otoritesi, ülkenin ulusal yılanını seçmek için internet üzerinden bir oylama başlattı.

Çok sayıda İsraillinin katıldığı oylamada, "Filistin Engereği" olarak bilinen yılan 9 binin üzerinde oyla "İsrail'in ulusal yılanı" seçildi.

- "Filistin Engereğini, İsrail'in ulusal yılanı ilan etmek hırsızlık"

"Filistin Engereği"nin İsrail'in ulusal yılanı ilan edilmesine Filistin yönetimi tepki gösterdi.

Filistin Yaban Hayatı Derneği İcra Direktörü İmad el-Atraş, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada İsrail'in tutumunu kınadı.

İsrail'in Filistin'e ait bitki ve hayvanları "çalmak" için uluslararası kampanyalar başlattığını belirten Atraş, "Filistin Engereğini, İsrail'in ulusal yılanı ilan etmek hırsızlıktır. Bu yılan Filistin mirasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Boyu 70 ile 120 santimetre arasında değişen ve "Filistin Katır Yılanı" olarak da bilinen bu yılanlar oldukça zehirli.

Tarihi Filistin topraklarının yanı sıra, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de de rastlanan bu yılanlar bölgedeki en tehlikeli yılan türleri arasında gösteriliyor.

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