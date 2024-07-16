İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor! 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savunmasız Filistinlileri vurmaya devam ederken dünya sessizliğini korumaya devam ediyor. Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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