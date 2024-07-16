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  4. İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor! 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor! 13 Filistinli hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.07.2024 14:59
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İsrail savunmasız Filistinlileri vurmaya devam ederken dünya sessizliğini korumaya devam ediyor. Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor! 13 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA-20240716-35156888-35156877-ISRAILIN_HAN_YUNUS_KENTINE_DUZENLEDIGI_SALDIRILARDA_COK_SAYIDA_FILISTINLI_OLDU_VE_YARALANDI

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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