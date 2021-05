İsrail Siyasetindeki Dengeler Gerilimi Nasıl Etkiliyor?

Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinden Filistinliler’in çıkarılıp Yahudi yerleşimcilerin getirilmesi yönündeki çabaların tetiklediği gerilim, Gazze Şeridi’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas ve İsrail arasında çoğu Filistin tarafında olmak üzere can kayıplarının yaşandığı bir çatışmaya dönüştü.

Demokrat Parti içindeki ilerici kanadı temsil eden isimlerden olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi mesajda, “Kudüs’te hükümete yakın aşırı sağcı aşırıcıların sorumsuz eylemlerinin yıkıcı bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha gördük. İsrailli çocuklar bu geceki gibi, geceyi bomba sığınaklarında geçirmek zorunda olmamalı Filistinli çocuklar, pek çoğunun şu an ve geçmişte olduğu gibi, sürekli şiddet ve işgal baskısı altında büyümek zorunda kalmamalı” demiş, Biden Yönetimi’nin İsrail’e kışkırtıcı ve yasadışı yerleşim faaliyetlerine son vermesi ve taraflara ateşkes çağrısı yapması gerektiğini yazmıştı.

ABD’de daha önce hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimlerde Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu müzakerecisi ve danışmanı olarak görev yapan Carnegie Endowment for International Peace'in kıdemli uzmanı Aaron David Miller ise Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Yönetimin Ortadoğu ve İsrail-Filistin sorununu öncelik listesine almadığını anlıyorum. Ancak İsrail’e elçi ve Kudüs’e başkonsolos atanmamış olması kriz esnasında ciddi bir sorun” değerlendirmesinde bulundu.

“İsrail’in kendini savunma hakkı ve sivil kayıplar konusunda ekstra sorumluluk vurgusu”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’den atılan roket saldırılarına verdiği karşılığın orantılı olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, “Ayrım gözetmeden roket yağdıran ve sivilleri hedef alan terör örgütü Hamas ile İsrail’in kendini savunma hakkı arasında net bir ayrımın olduğunu” söyledi.

Blinken, İsrail’in sivil can kaybının yaşanmasından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapmada ekstra sorumluluğu olduğunun da altını çizdi. “Sivil can kayıplarını ve özellikle de çocukların ateş hattında kaldıklarını ve hayatlarını kaybettiklerini görünce, bunun güçlü bir etkisi oluyor” ifadelerini kullandı.

Tıkanan koalisyon çabaları ve Netanyahu’nun iktidarı kaybetme endişesi

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar, peş peşe dört seçim yapılan ancak hiçbirinde hükümet kurma çalışmalarından sonuç alınamayan İsrail’de iç siyasette tıkanıklığın yaşandığı bir döneme rastladı.