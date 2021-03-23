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İsrail son iki yılda dördüncü kez seçim için sandık başında!

23.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, erken parlamento seçimleri için oyunu kullandı.

Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Kudüs’te kurulan seçim merkezinde oy kullanırken gazetecilere açıklama yaptı.

Halka seslenerek oy kullanmaya çağıran Netanyahu, “Bu bir demokrasi festivali. Burası mutlu bir ülke. İsrail, halkın gülümsediği bir ülkedir" ifadelerini kullandı. Sara Netanyahu ise, yaşadığı apandis enfeksiyonundan sonra sağlına kavuştuğunu dile getirirken sağlık çalışanlarına ve halka iyi dilekleri için teşekkür etti.

Geçen hafta apandis enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Sara Netanyahu, ameliyatın ardından iyileşmeye başlamıştı.

SON İKİ YILDA 4. SEÇİM

İsrail'de seçmenler, son 2 yıl içinde dördüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.

Ülkede 6,3 milyondan fazla seçmen, 37 partinin yarıştığı seçimde, 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ek önlemlerin alındığı seçimde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'e kadar devam edecek.

Kesin olmayan sonuçların yarın açıklanması beklenen seçimde, Covid-19 salgının sandığa katılım oranını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim İsrail

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