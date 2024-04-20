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İsrail sözleri gündem olan AK Partili Zeybekci'den yeni açıklama! Yeni Şafak yazarından sert tepki: Cumhurbaşkanımızın arkasına saklanma açıklaması da gelmiş

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.04.2024 15:07
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin İsrail'te ticaret sözleri günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım." diyerek tepki gösterdi. Ardından Zeybekci'den bir açıklama daha geldi. Kılıçarslan o açıklamayı da eleştirdi. İşte detaylar...

İsrail sözleri gündem olan AK Partili Zeybekci'den yeni açıklama! Yeni Şafak yazarından sert tepki: Cumhurbaşkanımızın arkasına saklanma açıklaması da gelmiş

Türkiye, geçtiğimiz günlerde İsrail'e ticaret kısıtlaması getirmişti. Bir süredir devam eden İsrail'le ticaret tartışmalarına AK Partili eski bakan ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Zeybekci İzmir'de yaptığı konuşmada, "İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"BUNDAN DAHA GERZEKÇE BİR AÇIKLAMA DUYMADIM"

Kısa sürede gündem olan konuşmalara tepkiler de gecikmedi. En dikkat çeken sözleri ise Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan kullandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçarslan, "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. "Eyvallah" diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

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ZEYBEKCİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Tepkilerin odağındaki Zeybekci de sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Zeybekci şu ifadeleri kullandı;

Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç ,Konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum. İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz,mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizinde Türk malların serbestçe satın alabiliyorlar, bununda katkısıyla ticaret dengemiz 1 e 6 bizim lehimizedir. Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir. Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz. Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur.Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir. SözlerimiTekrar ediyorum“ DAHA HASSAS OLMAK”. Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter.

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"GERÇEKTEN YAZIKLAR OLSUN"

Kılıçarslan bu açıklamanın ardından bir tepki daha gösterdi ve Zeybekci'yi hedef alarak şu mesajı paylaştı;

Hah. Cumhurbaşkanımızın arkasına saklanma açıklaması da gelmiş. Gerçekten yazıklar olsun. Kendi adıma mahşerde de dünyada da davacısı olacağım bu sözlerin.

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İsrail Nihat Zeybekci yenisafak
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