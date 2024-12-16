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İsrail Suriye'de ilerliyor! Son yılların 'en ağır saldırısı'... 3.1 büyüklüğünde deprem detayı!

16.12.2024 11:12
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Suriye'de yönetimin muhaliflerin eline geçmesinin ardından İsrail de işgalini Golan Tepeleri'nin ötesine taşımaya başladı. Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki kenti Tartus'ta askeri hedefleri vuran İsrail, 'Son yılların en ağır saldırısını' gerçekleştirdi. Öyle ki saldırının 3,1 büyüklüğünde bir depreme yol açtığı dahi söyleniyor.

İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlardan sonra Lübnan'a girmesi ve şimdi de Suriye'yi işgaline tüm dünya seyirci kalıyor. Baas rejiminin muhalifler tarafından düşürülmesinin ardından Golan Tepeleri'ni işgale başlayan İsrail'in saldırıları devam ediyor.

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SON YILLARIN "EN AĞIR SALDIRISI"

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Suriye'nin kıyı kenti Tartus'taki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu saldırıyı son yıllardaki 'en ağır saldırı' olarak tasvir etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, “İsrail savaş uçakları, hava savunma birimleri ve karadan karaya füze depoları da dahil olmak üzere bir dizi bölgeyi hedef alan saldırılar düzenledi” açıklamasını yaptı.

Gözlemevi, "bu saldırıların 2012'de saldırıların başlamasından bu yana Suriye'nin kıyı bölgesindeki en ağır saldırılar” olduğunu söyledi.

SALDIRI 3,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME NEDEN OLDU

Times of Israil'de yer alan habere göre dün gece geç saatlerde Suriye kıyılarında kaydedilen 3,1 büyüklüğündeki deprem İsrail'in yoğun saldırıların bağlandı.

İsrail Coğrafi Araştırmaları Sismoloji Departmanı tarafından dün gece saat 23:49'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem bildirildi. Depremin merkez üssü Banias şehrinin kıyılarından yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaydı.

İngiliz DailyMail gazetesi İsrail'in yaptığı saldırıya 'deprem bombası' başlığı atarak saldırının Richter ölçeğine göre 3,0 büyüklüğünde depreme yol açtığını yazdı.

SAVAŞ İSTEMİYORUZ DEDİ

Saldırılardan saatler önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, video yoluyla bir basın açıklaması yayınladı. Netanyahu açıklamasında, Suriye'yle savaş istemediğini ve ülkesinin "Suriye'ye olan bakışının, sahadaki gerçekliklere göre şekil alacağını" söyledi.

Suriye'nin, ülkesinin 'eski bir düşmanı' olduğunu vurgulayan Netanyahu, "bize defalarca saldırdılar, Hizbullah'a silah sağladılar" dedi ve "Hizbullah'ın tekrar silahlanmasına izin vermeyeceğiz" diye ekledi.

Şam'da yönetimi ele geçiren HTŞ'nin lideri Ahmet el-Şaraa, bilinen adıyla Ebu Muhammed el Colani'de 'Suriye'nin bir savaş için fazla yorgun olduğunu' ifade etmişti.

İsrail'le yeni bir savaş istemediklerini ifade eden Colani, Suriye'nin yeniden yapılanmasına çok daha büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

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İŞGAL KALICI HALE GELİYOR

Taraflar yeni bir savaş başlatmama taahhüdü verirken, İsrail işgal ettiği Golan Tepeleri'nde ve Hermon dağında oluşturduğu tampon bölgeden ilerledi.

Suriye'nin güneyinde 3 köy daha ele geçiren İsrail güçleri, bazı köylerin boşaltılması emrini verdi. Bölgede boşaltılan köylerdeki insanların nereye gittiği bilinmiyor.

Bu esnada İsrail, işgal ettiği Golan tepelerindeki bölgeyi genişlettikten kısa süre sonra, buradaki yerleşim bölgelerini ve yerleşimci sayısını iki katına çıkaracağını duyurdu.

İsrail ayrıca, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kış boyunca kalacağını duyurdu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Gazze netanyahu
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