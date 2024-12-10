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  4. İsrail, Suriye donanmasını vurdu! Limanda batırılan savaş gemileri böyle görüntülendi

İsrail, Suriye donanmasını vurdu! Limanda batırılan savaş gemileri böyle görüntülendi

10.12.2024 20:11
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İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'ye saldırılarına devam ediyor. Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal eden İsrail, başkent Şam'ın 25 kilometre güneybatısına kadar da ulaştı. İsrail donanması da, El-Beyda ve Lazkiye limanlarındaki Suriye donanmasına ait filoyu vurdu. Saldırıda Suriye donanmasına ait savaş gemileri kullanılamaz hale getirildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini açıkladı.

İsrail, Suriye donanmasını vurdu! Limanda batırılan savaş gemileri böyle görüntülendi

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarındaki filoyu yok etmek için geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların füze gemileri tarafından gerçekleştirildiği ve Suriye donanmasına ait çok sayıda geminin imha edildiği aktarılan haberde, ayrıca son iki günde Suriye'ye "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

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SAVUNMA BAKANI AÇIKLADI

Lazkiye Limanı'na dün düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlenen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun bu saldırıyla Suriye'nin deniz filosunu yok ettiğini ileri sürdü.

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Katz, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgalini tamamlamaya yakın olduğunu kaydetti.

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Suriyeli muhalifleri de tehdit eden Katz, "Kim (Beşşar) Esed'in yolundan giderse sonu onun gibi olur." ifadesini kullandı.

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İsrail donanmasının, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye donanmasına ait filoyu vurduğu bildirilmişti.

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İsrail basınına göre, İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye 300'den fazla hava saldırısı düzenledi.

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250 HEDEFE HAVA SALDIRISI

İsrail ordu radyosunun bugünkü haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti.

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İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu paylaşılan haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı aktarılmıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı. İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı savunulan haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedilmişti. Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu paylaşılmıştı.

TAMPON BÖLGEYİ DE İŞGAL ETMİŞLERDİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail savaş gemisi donanma
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