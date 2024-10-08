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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 4 ölü! İran'dan açıklama geldi

08.10.2024 21:59
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İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu. Suriye basını da İsrail'in saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 4 ölü! İran'dan açıklama geldi

İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

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"BİNA İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA"

Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam semalarında patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı koyduğu" belirtildi.

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'DEVRİM MUHAFIZLARI ÜYELERİ HEDEF ALINDI'

Suriye basını saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Haberlerde, ayrıca İsrail’in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şam İran İsrail
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