İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 4 ölü! İran'dan açıklama geldi

İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.
Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam semalarında patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı koyduğu" belirtildi.
Suriye basını saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Haberlerde, ayrıca İsrail’in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü. (AA-İHA)