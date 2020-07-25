İsrail Suriye Ordusu Hedeflerini Vurdu

İsrail helikopterleri, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu. Yapılan açıklamada, İsrail kontrolündeki Golan tepelerine Suriye tarafından topçu ateşi açılmasına karşılık operasyon düzenlendiği belirtildi.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada “Suriye Ordusu’na ait üslerde konuşlu istihbarat toplama sistemleri ve gözlem noktaları hedef alınarak vurulmuştur” denildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA’ya konuşan Suriyeli bir askeri yetkili de İsrail helikopterlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Kuneytra bölgesindeki üç noktayı vurduğunu buradaki tanksavar füzelerinin hedef alındığını doğruladı. Yetkili operasyonda iki Suriyeli askerin yaralandığını ormanlık bir alanda da yangın çıktığını söyledi.

İsrail Ordusu, Golan tepelerinin Suriye tarafından patlama seslerinin duyulmasının ardından operasyon düzenlendiğini olayda İsrail tarafında bir araç ve binanın hasar gördüğünü ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.

İki ülke arasındaki tansiyon, bu hafta İran destekli Lübnanlı Şii grup Hizbullah üyesi bir kişinin, Şam yakınlarında İsrail’in füze saldırısı sonucu öldürülmesiyle nedeniyle yeniden yükselmişti.