İsrail Suriye Ordusu Hedeflerini Vurdu

İsrail helikopterleri, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu. Yapılan açıklamada, İsrail kontrolündeki Golan tepelerine Suriye tarafından topçu ateşi açılmasına karşılık operasyon düzenlendiği belirtildi.
İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada “Suriye Ordusu’na ait üslerde konuşlu istihbarat toplama sistemleri ve gözlem noktaları hedef alınarak vurulmuştur” denildi.
Suriye Resmi Haber Ajansı SANA’ya konuşan Suriyeli bir askeri yetkili de İsrail helikopterlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Kuneytra bölgesindeki üç noktayı vurduğunu buradaki tanksavar füzelerinin hedef alındığını doğruladı. Yetkili operasyonda iki Suriyeli askerin yaralandığını ormanlık bir alanda da yangın çıktığını söyledi.
İsrail Ordusu, Golan tepelerinin Suriye tarafından patlama seslerinin duyulmasının ardından operasyon düzenlendiğini olayda İsrail tarafında bir araç ve binanın hasar gördüğünü ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.
İki ülke arasındaki tansiyon, bu hafta İran destekli Lübnanlı Şii grup Hizbullah üyesi bir kişinin, Şam yakınlarında İsrail’in füze saldırısı sonucu öldürülmesiyle nedeniyle yeniden yükselmişti.
İsrail Ordusu son olarak Lübnan ve Suriye’yle sınır bulunan kuzeydeki askeri yığınağını da arttırdığını açıklamıştı.
Geçen yıl Ağustos ayında Şam’da iki Hizbullah militanının öldürülmesinin ardından Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, başka Hizbullah militanlarının da öldürülmesi halinde kendilerinin de karşılık vereceğini açıklamıştı.
Hizbullah, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte çok sayıda militanını bu ülkeye sevk etmişti.
İsrail, Hizbullah’ı ve destekçisi olarak gördüğü İran’ı bölgede kendisine büyük tehdit olarak nitelendiriyor.