'İsrail, Suriye'ye ilerleyen en az 12 İran tankerini vurdu'

Wall Street Journal'in (WSJ) ABD yönetiminden ve bölgeden kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, 2019 sonlarından bu yana Kızıldeniz ve Ortadoğu'daki diğer sularda Suriye'ye ilerleyen İran bandıralı ya da İran petrolü taşıyan tankerleri deniz mayınları da dahil donanma silahları kullanarak hedef aldı.

Tankerlerin çoğunun petrol taşıdığını, bazılarının ise silah dahil farklı yükler taşımaya çalıştığını aktaran WSJ, İsrail'in İran'ın petrol gelirlerini Ortadoğu'da aşırıcılığı finanse etmek için kullandığından endişe ettiğini vurguladı.

WSJ, bu tankerlerin uluslararası incelemeden kaçmak için yanlış varış yerleri bildirilmesi, petrolün denizde bir gemiden diğerine aktarılması veya tespit edilmesi daha zor olan eski, paslanmış tankerlerin kullanılması gibi çeşitli yollara başvurduğunu ekledi.

WSJ'nin haberi, İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel'in Akdeniz'de 160 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridinin katran tabakasıyla kaplanmasından İran'ı sorumlu tutmasını izledi. Gamliel, Twitter hesabından "Kirliliğe neden olan gemi, İran'dan kalktı ve Libyalı bir şirkete ait. Olay sadece bir suç değil, çevre terörü" paylaşımında bulunmuştu.

İran, daha önce gemilerinin hedef alındığını ve bu saldırıların ardından İsrail'in bulunduğundan şüphelendiklerini açıklamış, İsrail Tahran'ın suçlamalarını reddetmişti.

