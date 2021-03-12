HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'İsrail, Suriye'ye ilerleyen en az 12 İran tankerini vurdu'

'İsrail, Suriye'ye ilerleyen en az 12 İran tankerini vurdu'

12.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'İsrail, Suriye'ye ilerleyen en az 12 İran tankerini vurdu'

İsrail'in son bir buçuk yılda Suriye'ye giden ve çoğunlukla İran petrolü taşıyan en az 12 İran tankerini petrol gelirlerinin aşırılık yanlılarına aktarıldığı endişesiyle vurduğu belirtildi.

Wall Street Journal'in (WSJ) ABD yönetiminden ve bölgeden kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, 2019 sonlarından bu yana Kızıldeniz ve Ortadoğu'daki diğer sularda Suriye'ye ilerleyen İran bandıralı ya da İran petrolü taşıyan tankerleri deniz mayınları da dahil donanma silahları kullanarak hedef aldı.

Tankerlerin çoğunun petrol taşıdığını, bazılarının ise silah dahil farklı yükler taşımaya çalıştığını aktaran WSJ, İsrail'in İran'ın petrol gelirlerini Ortadoğu'da aşırıcılığı finanse etmek için kullandığından endişe ettiğini vurguladı.

WSJ, bu tankerlerin uluslararası incelemeden kaçmak için yanlış varış yerleri bildirilmesi, petrolün denizde bir gemiden diğerine aktarılması veya tespit edilmesi daha zor olan eski, paslanmış tankerlerin kullanılması gibi çeşitli yollara başvurduğunu ekledi.

WSJ'nin haberi, İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel'in Akdeniz'de 160 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridinin katran tabakasıyla kaplanmasından İran'ı sorumlu tutmasını izledi. Gamliel, Twitter hesabından "Kirliliğe neden olan gemi, İran'dan kalktı ve Libyalı bir şirkete ait. Olay sadece bir suç değil, çevre terörü" paylaşımında bulunmuştu.

İran, daha önce gemilerinin hedef alındığını ve bu saldırıların ardından İsrail'in bulunduğundan şüphelendiklerini açıklamış, İsrail Tahran'ın suçlamalarını reddetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladıNASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
suriye İran İsrail

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Yunanistan'dan skandal 'FETÖ elebaşı' hamlesi!

Yunanistan'dan skandal 'FETÖ elebaşı' hamlesi!

Kocasını bekleyen kadına kayınpeder şoku! Seksi iç çamaşırı giydi ama...

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı

NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı

Isırıp bıraktığı sosis hırsızı ele verdi!

Isırığı ele verdi! 9 yıl sonra yakalandı

Ermenistan askeri tatbikat düzenleyecek!

Ermenistan askeri tatbikat düzenleyecek!

Brezilya’da kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi

Brezilya’da kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.