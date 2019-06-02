İsrail Suriye’de Bazı Hedefleri Vurdu

İsrail Suriye’nin güneyinde bazı askeri hedefleri vurdu. Suriye devlet medyası olayda 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye devlet medyası saldırının ülkenin güneyinde İsrail işgali altındaki Quneitra bölgesindeki askeri yapılara yönelik olduğunu belirtti.

Açıklamada, saldırının maddi hasara neden olduğu da kaydedildi.

İsrailli bir askeri sözcü de Twitter’dan İsrail’in Suriye içinde bazı askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

Sözcü iki topçu bataryası, bazı gözlem ve istihbarat noktalarıyla bir hava savunma sisteminin vurulduğunu belirtti.

Saldırı, İsrail ordusunun Suriye’den Golan Tepeleri’ne yönelik roketin fırlatıldığını belirtmesinin ardından geldi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail uçağının İran askerlei ve Hizbullah savaşçılarına ait hedefleri ve silah deposunu vurduğunu kaydetti. Gözlemevi saldırıda 3’ü Suriye askeri en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

