İsrail Suriye'de İslami Cihad Hedeflerini Vurdu

Filistinli yetkililer İsrail Ordusu tarafından öldürülen kişinin cesedini almak isteyen iki Filistinliye de askerlerin ateş açtığını ve bu kişilerin de yaralandıklarını açıkladı. Öldürülen militanın bir iş makinasından sarkıtılmış biçimde İsrail tarafından taşınmasına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması da infiale neden oldu.

Öte yandan Suriye medyası da hava savunma sistemlerinin başkent Şam üzerinde bazı füzeleri havada imha ettiğini duyurdu.

Şam yakınlarındaki Adeliyah bölgesinde hedef alınan noktanın örgütün silah ve mühimmat geliştirme alanı olarak kullanıldığı tesis olduğu iddia edildi.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada düzenlenen hava operasyonuyla Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında ve Gazze şeridi boyunca onlarca İslami Cihad örgütü hedefinimn vurulduğu belirtildi.

Birçok kişi bu görüntüler üzerine intikam ve karşılık verilmesi çağrısı yaptı. Bu gelişme üzerine de örgütün Gazze Şeridi’nden İsrail’e roket saldırısı düzenlediği belirtiliyor. Bu saldırılara da İsrail hava operasyonuyla karışılık verdi.

Örgüt tarafından fırlatılan roketlerin İsrail’in hava savunma sistemleri tarafından havada infilak ettirildiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. İsrail’de roket saldırısı sırasında bazı kesimlerde halktan sığınaklara gitmesi istendi.

