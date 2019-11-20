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İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

İsrail Suriye'de bulunan İran Devrim Muhafızları'na ait çok sayıda hedefi ve Suriye hava savunma bataryalarını savaş uçakları ile vurduğunu açıkladı.

İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

İsrail güçlerinin geçen hafta Gazze'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

İsrail Ordusu Suriye'de bulunan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne ait çok sayıda hedefi ve Suriye hava savunma bataryalarını savaş uçakları ile vurduğunu açıkladı. Vurulan hedefler arasında karadan havaya füzeler, mühimmat depoları ve askeri üsler bulunduğu ve operasyonun bir gün önce Suriye'den yapılan füze saldırılarına misilleme olduğu kaydedildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerinin çoğunu hedeflerine ulaşmadan imha ettiğini duyurdu. Haberde Şam'ın güneyinde iki kişinin şarapnel nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve yaralıların da olduğunu duyurdu.

İsrail Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Suriye'den İsrail'e dört füze atıldığı ve füzelerin havadayken savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Saldırılar İsrail ile İran arasında bölgede devam eden güç mücadelesinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. İsrail tarafından yapılan açıklamada "İran'ın Suriye'deki tahkimatının" İsrail'in güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığı belirtildi.

İSLAMİ CİHAD KOMUTANLARINA SALDIRI

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan 42 yaşındaki Beha Ebu’l Ata geçen hafta Salı günü Gazze'deki evine düzenlenen hava saldırısında eşiyle birlikte öldürülmüştü. İsrail güçleri eş zamanlı olarak, Şam'ın batısında başka bir Kudüs Tugayları komutanı olan Ekrem el Acuri‘nin evine yönelik roketli saldırı düzenlemiş, bu saldırıdan Acuri'nin kurtulduğu ancak evde bulunan oğlu Muaz'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İslami Cihad Hareketi komutanının öldürülmesinin ardından olayı "savaş ilanı" olarak değerlendirdikleri yönünde açıklama yapan Filistinli gruplar, Gazze'den İsrail'in iç bölgelerine roket saldırıları düzenlemişti. Gazze Şeridi'nden İsrail'e 450 füzenin atıldığı belirtiliyor. İsrail ile İslami Cihad arasında 50 saat devam eden çatışmaların ardından ise ateşkes sağlanmıştı.

İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde Hamas'tan sonra en güçlü grup olarak biliniyor. 2014'ten sonra etkisini artıran grubun İran'dan mali destek aldığı düşünülüyor. Hizbullah'la da yakın ilişkileri olan grup ABD ve Avrupa Birliği tarafından ‘terör örgütü‘ olarak tanımlanıyor.


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