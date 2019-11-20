İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

İsrail güçlerinin geçen hafta Gazze'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

İsrail Ordusu Suriye'de bulunan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne ait çok sayıda hedefi ve Suriye hava savunma bataryalarını savaş uçakları ile vurduğunu açıkladı. Vurulan hedefler arasında karadan havaya füzeler, mühimmat depoları ve askeri üsler bulunduğu ve operasyonun bir gün önce Suriye'den yapılan füze saldırılarına misilleme olduğu kaydedildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerinin çoğunu hedeflerine ulaşmadan imha ettiğini duyurdu. Haberde Şam'ın güneyinde iki kişinin şarapnel nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve yaralıların da olduğunu duyurdu.

İsrail Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Suriye'den İsrail'e dört füze atıldığı ve füzelerin havadayken savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Saldırılar İsrail ile İran arasında bölgede devam eden güç mücadelesinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. İsrail tarafından yapılan açıklamada "İran'ın Suriye'deki tahkimatının" İsrail'in güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığı belirtildi.