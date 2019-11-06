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İsrail: ‘Suriyeli Kürtler’e Yardım Ediyoruz’

06.11.2019 20:12 | Son Güncelleme

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely mecliste yaptığı açıklamada “Kürtler’in içinde olduğu derin gerilimi anlıyoruz ve onlara bir dizi kanal üzerinden yardımcı oluyoruz” dedi

İsrail: ‘Suriyeli Kürtler’e Yardım Ediyoruz’

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, İsrail’in, bölgede İran’ın etkisine karşı denge unsuru olarak gördüğü Suriyeli Kürtler’e yardım sağladığını ve ABD’yle görüşmelerde Kürtler’in savunuculuğunu yaptığını belirtti.

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ekim ayı başında Suriye’nin kuzeyinden 1000 Amerikan askerini aniden çekme kararı almasından sonra terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak gördüğü bölgedeki YPG güçlerine karşı operasyon başlatmıştı. Washington’ın IŞİD’e karşı savaşta sahada işbirliği yaptığı Kürt güçler, ABD’nin bu hamlesini “kendilerine ihanet” olarak değerlendiriyor.

Suriye’den asker çekme, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Başkan Trump’la kamuoyu önünde görüş ayrılığı yaşadığı nadir konulardan biri konumunda bulunuyor. Netanyahu, 10 Ekim’de “yürekli Kürt halkına” insani yardım önerisinde bulunmuş, Kürtler’in Türkiye ve Suriyeli müttefiklerinin olası “etnik temizliğiyle” karşı karşıya kaldıklarını savunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely mecliste yaptığı açıklamada, önerinin kabul edildiğini söyledi. Hotovely, “İsrail, özellikle diplomatik ve insani alanda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtler’in içinde olduğu derin gerilimi anlıyoruz ve onlara bir dizi kanal üzerinden yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Suriyeli Kürt yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Hotovely, İsrail’in yardımlarıyla ilgili ayrıntı vermedi ancak ”Amerikalılar’la görüşmelerde Kürtler konusundaki hakikatleri ortaya koyuyoruz. Kürt halkından yana tavır takınmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Bakan,“İsrail’in, Suriye’nin kuzeyindeki bölgede ılımlı ve Batı yanlısı unsurlar olarak Kürtler’in ve diğer azınlıkların gücünün muhafaza edilmesinde gerçekten belirgin bir çıkarı var. Suriye’nin kuzeyinde Kürtler’ın kontrolunun olası çöküşü, İsrail açısından olumsuz ve tehlikeli bir senaryodur. Bu tür bir gelişmenin, bölgede İran’ın öncülük ettiği olumsuz unsurların güçlenmesine yol açacağı kesinlikle nettir” dedi.

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