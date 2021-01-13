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İsrail Suriye'nin doğusuna hava operasyonu düzenledi

13.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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İsrail Suriye'nin doğusuna hava operasyonu düzenledi

İsrail Suriye’nin doğusundaki silah depolarını ve askeri mevzileri vurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İsrail Suriye'nin doğusundaki silah depolarına ve askeri mevzilere gece yarısı hava operasyonu düzenledi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Deyrezzor ile Ebu Kemal arasında yer alan bölgeye en az 18 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre 7'si Suriye askeri olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Ölen diğer 16 kişinin ise İran Devrim Muhafızları'na, Lübnan Hizbullah'ına ve Afgan milislerden oluşan Fatımi Tugayları'na bağlı savaşçılar olduğu kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ajanstan yapılan açıklamada saldırının yerel saatle 01:10'da gerçekleştiği belirtilirken ölü ya da yaralı sayısı konusunda detay verilmedi.

İsrail'in 7 Ocak tarihinde Suriye'nin gündeyinde ve başkent Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırılarında da 3 İran yanlısı savaşçı hayatını kaybetmişti.

İsrail düzenli olarak Suriye hükümet birliklerinin ve İran yanlısı milislerin mevzilerine hava saldırısı düzenliyor. İsrail ordusunun geçen yıl aralık ayı sonunda yayınladığı bir rapora göre İsrail 2020 yılında Suriye'de yaklaşık 50 mevziye saldırı düzenledi.

AFP / EC, SSB

©Deutsche Wellle Türkçe

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