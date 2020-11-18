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İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

18.11.2020 11:51 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusu Golan Tepeleri bölgesine patlayıcıların yerleştirilmesinin ardından dün Suriye ordusuna ve Suriye'deki İranlı Kudüs Gücü'ne ait bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu Suriye'deki bazı askeri tesisleri vurduğunu duyurdu. İsrail Ordusu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, Golan Tepelerinin Suriye kontrolündeki bölgesinden Şam çevresine kadar sekiz hedefin vurulduğunu söyledi.

Açıklamada İsrail uçaklarının Suriye ordusu ile İran'ın Kudüs Gücü'nü hedef aldığı belirtilerek, depolama tesislerinin, ordu yerleşkelerinin ve Suriye'nin uçaksavar füze bataryalarının vurulduğu duyuruldu.

Conricus gazetecilere yaptığı açıklamada Golan Tepeleri bölgesinde, "İranlı güçlerin önderliğindeki Suriyeli birlik tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılar (IEDs) bulunduğunu" söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü savundu. Açıklamada ölenler arasında yabancı savaşçıların da bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Golan Tepeleri'nin Lübnan ve Suriye ile sınır hattını oluşturan bölgelerini gerginliklerin artmasıyla daha önce de vurmuştu.

60 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğindeki bir kaya platosu olan Golan Tepeleri, bölgede stratejik açıdan son derece büyük bir öneme sahip. İsrail 1967 yılında işgal altına aldığı bu bölgeyi, 1981'de ilhak etme kararı almıştı. Ancak Golan Tepeleri uluslararası hukuka göre Suriye'ye ait sayılıyor.

Suriye: Üç askeri görevli öldü

Suriye resmi haber ajansı, "İsrail saldırılarında" üç askeri personelin öldüğünü ve bir askeri personelin de yaralandığını duyurdu.

İsrail en büyük tehlike olarak gördüğü İran’ın, komşusu Suriye'de nufüzunu arttırmasına izin vermeyeceğini diye getiriyor. İsrail, Suriye yönetiminin müttefiki İran’ın Suriye'deki hedeflerini daha önce de vurmuştu. Beşar Esad yönetimi ülkede İran güçlerinin bulunduğunu kamuoyu önünde hiçbir zaman kabul etmedi.

Pompeo İsrail'e gidiyor

Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor. Pompeo'nun programında Batı Şeria'da bir yerleşimi ziyaret yer alıyor. Bölyece ilk kez üst düzey bir ABDli dliplomat Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşimini ziyaret etmiş olacak.

AP, Reuters / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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