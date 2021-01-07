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İsrail, Suriye’yi vurdu : 3 ölü

07.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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İsrail, Suriye’nin güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye’nin güneybatısında yer alan Al-Suwayda’da hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye’nin güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye’nin güneybatısında yer alan Al-Suwayda’da hava saldırısı düzenledi. İsrail, İran müttefiki ve Lübnan Hizbullah askerinin kaldığı bölgelerine hedef aldığı hava saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada İsrail’in, başkent Şam’ın güneyindeki bir askeri üssü de havadan vurduğunu kaydederken bir radar sistemi ve silah deposu zarar gördüğünü açıkladı. Suriye basınına göre, Suriye savunma sistemi dün gece İsrail tarafından atılan bazı füzeler ima etti.

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