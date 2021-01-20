HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail tankları Hamas mevzilerini vurdu

İsrail tankları Hamas mevzilerini vurdu

20.01.2021 06:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail tankları Gazze’deki Hamas mevzilerini bombaladı.

İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada operasyonun Gazze’den yapılan bir roket atışına misilleme olarak yapıldığı belirtildi.İsrail tankları Gazze'deki Hamas mevzilerini bombaladı. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada operasyonun Gazze'den yapılan bir roket atışına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Ordunun WhatsApp üzerinden yayınladığı mesajda gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına bir roket atıldığı belirtilerek "Buna yanıt olarak İsrail tankları Hamas mevkilerini vurdu" denildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin çalmadığı belirtilmişti. Bu açıklama roketin açık alana düştüğü şeklinde yorumlanıyor.

Pazartesi gününün erken saatlerinde de Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanlar İsrail'in liman kenti Aşdod'a iki roket atmış, İsrail ordu kaynakları roketlerin Akdeniz'e düştüğünü açıklamıştı. İsrail savaş uçakları birkaç saat sonra havalanarak Gazze'nin güneyindeki Hamas mevzilerini vurmuştu.

Gazze ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinliler milletvekili ve başkanlık seçimleri için Mayıs ve Temmuz ayında, 15 yıl sonra ilk kez sandık başına gidecek. Seçimler Hamas ile Filistin lideri Mahmud Abbas arasındaki ilişkilerde yumuşama olarak değerlendiriliyor. Seçimlerin tam tarihi Cuma günü Abbas tarafından açıklanacak.

AFP / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdiABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi
74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Mersin Valiliği'nden 'Akkuyu NGS'de planlı patlatma' açıklaması

Mersin Valiliği'nden 'Akkuyu NGS'de planlı patlatma' açıklaması

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı

CIA Direktörü görevinden ayrıldı

Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi

Artık sadece saatler kaldı! Trump'tan veda konuşması

ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi

ABD'de tarihi tören için geri sayım başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.