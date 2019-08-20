HABER

İsrail tarafından Filistin'e girişi engellenen Müslüman vekile Trump'tan tepki: "Gözyaşlarına kanmıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Üzgünüm ama Tlaib'in gözyaşlarına kanmıyorum. Uzun süre, onun şiddetini, çılgınlığını ve en önemlisi sözlerini izledim. Şimdi ağlıyor mu?" - "O, antisemitik. O ve 3 arkadaşı (Ilhan Omar, Alexandria Ocasio Cortez ve Ayanna Pressley) Demokrat Parti'nin yeni yüzleri. Bununla yaşayın!"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinin Müslüman vekili Rashida Tlaib'in, İsrail'e giriş yasağına ilişkin yaptığı basın toplantısında ağlaması hakkında, "Üzgünüm ama Tlaib'in gözyaşlarına kanmıyorum. Uzun süre, onun şiddetini, çılgınlığını ve en önemlisi sözlerini izledim. Şimdi ağlıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan, dün Tlaib ve Ilhan Omar'ın İsrail hükümetinin kendilerine ülkeye giriş yasağı getirmesi hakkında yaptığı ortak basın açıklamasını eleştirdi.

Tlaib'in toplantıda ağlamasına atıfta bulunan Trump, "Üzgünüm ama Tlaib'in gözyaşlarına kanmıyorum. Uzun süre, onun şiddetini, çılgınlığını ve en önemlisi sözlerini izledim. Şimdi ağlıyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Tlaib'in İsrail ve Yahudilerden nefret ettiğini savunarak, "O, antisemitik. O ve 3 arkadaşı (Ilhan Omar, Alexandria Ocasio Cortez ve Ayanna Pressley) Demokrat Parti'nin yeni yüzleri. Bununla yaşayın!" paylaşımında bulundu.

Donald Trump geçen ay da söz konusu 4 kadın Kongre üyesine yönelik ırkçı ifadeler kullanmıştı.

- Ne olmuştu?

Perşembe günü Tel Aviv tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinden iki üyenin İsrail'i boykot düşüncesini destekleme amacı güttüğü gerekçesiyle Filistin topraklarını ziyaretlerinin reddedildiği duyurulmuştu. Ardından yapılan resmi açıklamada, Tlaib'in yalnızca büyükannesini ziyaretine izin verildiği kaydedilmişti.

Filistin çevresinde öfkeyle karşılanan İsrail'in kararı, "ahlak dışı ve Amerikan halkına vurulan bir tokat" olarak değerlendirilmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün, söz konusu yasağın, "işgal güçlerinin" ABD ve dünya nezdinde rezil olma korkusunu yansıttığını söylemişti.

Trump ise Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlamış ve vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongre'ye sokmakta çok zorlanacak. Reziller."

Tlaib ve Omar ise dün yaptıkları basın açıklamasında diğer Kongre üyelerine seslenerek, Filistin'e gitmeleri ve "işgalin acımasız gerçeklerine" yakından tanık olmaları çağrısında bulunmuştu.

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için Boğaz'dan ayrıldıKamıştan tekne Mısır'a gitmek için Boğaz'dan ayrıldı
İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump İlhan Omar israil Rashida Tlaib

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İBB'den çok önemli uyarı!

İBB'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.