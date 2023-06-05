İsrail tarafından öldürülen 2 yaşındaki Muhammed bebek için uluslararası soruşturma çağrısı

2023 yılının başından bugüne kadar 28 tane çocuğu öldüren İsrail güçleri bir skandal olaya daha imza attı. İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf’a ateş eden Filistinlileri bulma gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı. Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Filistinli bebeğin bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

"UTANÇ VERİCİ BİR SAVAŞ SUÇU"

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh da yayımladığı açıklamayla olaya tepki gösterdi.

İşgal güçleri tarafından bir bebeğin vurulmasının "utanç verici bir savaş suçu" olduğunu belirten Futuh, bebeğin ölümünden aşırı sağcı İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun, bebeğin öldürülmesi dahil İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalmasının, "adalet ve demokrasiye ihanet" olduğunu kaydeden Futuh, Birleşmiş Milletlerden bu olay ve İsrail'in diğer suçlarıyla ilgili soruşturma komitesi kurmasını talep etti.

