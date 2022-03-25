HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak

İsrail tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak

25.03.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, ABD’nin ve ilişkilerini normalleştirme sürecinde olduğu BAE, Bahreyn ve Fas dışişleri bakanlarının katılacağı bir zirveye ev sahipliği yapacak.

İsrail tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak

İsrail, ABD, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’den dışişleri bakanlarının katılacağı tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in davetiyle gerçekleştirilecek zirvenin pazar günü başlayacağı ve iki gün süreceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ve diğer üç ülkeden mevkidaşlarının bir dizi diplomatik toplantıya katılacağı bilgisi dışında detay verilmedi. Salı günü de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın katılımıyla Mısır’da bir üçlü zirve düzenlenmişti.

Abraham Mutabakatı’yla normalleşme çabaları

BAE ve İsrail, 2020’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen ve Abraham Mutabakatı adı verilen anlaşmayla diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye yönelik tarihi bir adım atmıştı. Mutabakat kapsamında BAE'nin yanı sıra Fas, Bahreyn ve Sudan da İsrail'le benzer anlaşmalar imzalamıştı.

BAE; 2021 yılında, İsrail‘in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açmış ve iki ülke arasında doğrudan uçuşlara başlanmıştı. Söz konusu yakınlaşmanın ana nedenlerinden biri olarak ortak ekonomik çıkarlar gösterilirken, aynı zamanda her iki ülkenin İran'a karşı bölgede bir ittifak içinde olduğu belirtiliyor.

Blinken’den kritik ziyaretler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Cumartesi günü başlayacak bir tura çıkması planlanıyor. ABD’li Bakanın, İsrail Başbakanı Bennett’le görüştükten sonra, Filistin lideri Mahmud Abbas’la Ramallah’ta bir araya gelmesi planlanıyor. Fas ve Cezayir’i de ziyaret edecek olan Blinken’in Fas’ta, Presen bin Zayed’le de görüşeceği, belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı’nın bölgeye ziyareti, İran’la 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırılması yönünde sonuca yaklaşıldığı bir döneme denk gelmesinin yanı sıra, İsrail’in Ukrayna-Rusya arasında ateşkese yönelik arabuluculuk çabaları yönünden de önem taşıyor.

DW,AFP/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emmanuel Macron'dan Ukrayna açıklamasıEmmanuel Macron'dan Ukrayna açıklaması
Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldüRusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü
Kadirov duyurdu: Ele geçirdikKadirov duyurdu: Ele geçirdik
Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Arınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti

Arınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti

Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor

Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.