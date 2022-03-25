İsrail tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak

İsrail, ABD, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’den dışişleri bakanlarının katılacağı tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in davetiyle gerçekleştirilecek zirvenin pazar günü başlayacağı ve iki gün süreceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ve diğer üç ülkeden mevkidaşlarının bir dizi diplomatik toplantıya katılacağı bilgisi dışında detay verilmedi. Salı günü de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın katılımıyla Mısır’da bir üçlü zirve düzenlenmişti.

Abraham Mutabakatı’yla normalleşme çabaları

BAE ve İsrail, 2020’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen ve Abraham Mutabakatı adı verilen anlaşmayla diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye yönelik tarihi bir adım atmıştı. Mutabakat kapsamında BAE'nin yanı sıra Fas, Bahreyn ve Sudan da İsrail'le benzer anlaşmalar imzalamıştı.

BAE; 2021 yılında, İsrail‘in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açmış ve iki ülke arasında doğrudan uçuşlara başlanmıştı. Söz konusu yakınlaşmanın ana nedenlerinden biri olarak ortak ekonomik çıkarlar gösterilirken, aynı zamanda her iki ülkenin İran'a karşı bölgede bir ittifak içinde olduğu belirtiliyor.

Blinken’den kritik ziyaretler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Cumartesi günü başlayacak bir tura çıkması planlanıyor. ABD’li Bakanın, İsrail Başbakanı Bennett’le görüştükten sonra, Filistin lideri Mahmud Abbas’la Ramallah’ta bir araya gelmesi planlanıyor. Fas ve Cezayir’i de ziyaret edecek olan Blinken’in Fas’ta, Presen bin Zayed’le de görüşeceği, belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı’nın bölgeye ziyareti, İran’la 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırılması yönünde sonuca yaklaşıldığı bir döneme denk gelmesinin yanı sıra, İsrail’in Ukrayna-Rusya arasında ateşkese yönelik arabuluculuk çabaları yönünden de önem taşıyor.

DW,AFP/SÖ,EC

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