İsrail Tarım Bakanından Mescid-i Aksa'ya baskın

Uri Ariel'in Mescid-i Aksa baskınına Filistin yönetiminden kınama geldi. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusud el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanın beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle bugün Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınayarak, "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, İsrail'in garip ve kabul edilemez dini bir savaşla bölgeyi ateşe verme planının bir parçası." ifadesini kullandı.

İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, 9 Eylül'de de Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti.

Açıklamada ayrıca bugün Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 53 olduğu kaydedildi.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan bakan ve beraberindekilerin daha sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldığı ifade edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanı Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdi.

Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

