HABER

İsrail Tarım Bakanından Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

İsrail Tarım Bakanından Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) - İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanı Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdi.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan bakan ve beraberindekilerin daha sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bugün Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 53 olduğu kaydedildi.

İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, 9 Eylül'de de Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti.

-Filistin yönetiminden kınama

Uri Ariel'in Mescid-i Aksa baskınına Filistin yönetiminden kınama geldi. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusud el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanın beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle bugün Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınayarak, "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, İsrail'in garip ve kabul edilemez dini bir savaşla bölgeyi ateşe verme planının bir parçası." ifadesini kullandı.

Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

PARTNERSosyal medyada bugün herkes bu fotoğrafları paylaşıyorSosyal medyada bugün herkes bu fotoğrafları paylaşıyor
Adli suçlardan yatan yakınları için 'af' istedilerAdli suçlardan yatan yakınları için 'af' istediler
Kazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildiKazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baskın Kudüs Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.