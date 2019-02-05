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İsrail Tarım Bakanından Mescid-i Aksa’ya baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaşan bakan ve beraberindekilerin, daha sonra ayrıldığı ifade edildi. İsrailli Bakan Ariel, her ay bir kez Mescid-i Aksa’ya baskın düzenliyor.
Öte yandan Temmuz 2018’in başında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset üyelerinin üç ayda bir Kudüs’teki Mescid-i Aksa Camii’ne girmelerine izin vermişti. İşgal polisi ise işgal rejimi parlamentosu Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa’ya üç ayda bir yerine ayda bir baskın düzenlemelerine müsaade etmişti.

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