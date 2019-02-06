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İsrail tatbikat bahanesiyle Filistinli ailelere gün boyu evlerini boşalttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:43 | Son Güncelleme

İsrail ordusu bölgedeki tatbikatı gerekçe göstererek Ürdün Vadisi bölgesinde yaşayan 50 Filistinli aileye gün boyu evlerine giriş yasağı getirdi

KUDÜS (AA) - İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bu sabah başlattığı askeri tatbikat nedeniyle 50 Filistinli aile gün boyu evlerini terk etmek zorunda bırakıldı.

İsrail ordusunun Ürdün Vadisi bölgesindeki askeri tatbikatı sebebiyle hayvancılıkla uğraşan 300'den fazla Filistinli Bedevi günü dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

Tatbikat bahanesiyle bölgede yaşayan 50 Filistinli ailenin sabah 10.00 ila akşam 17.00 saatleri arasında derme çatma çadırlardan oluşan evleri boşalttırıldı.

Yaklaşık 140'ını çocukların oluşturduğu 300'den fazla Filistinli, soğuk hava şartlarında evlerine dönmek için İsrail askerlerinin tatbikatının sona ermesini beklemek zorunda kaldı.

Kış ayı olması sebebiyle hava sıcaklığının düştüğü bölgedeki Filistinli çocuklar oyun oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar ve tankların yoğunluğuyla birlikte helikopterlerin de eşlik ettiği tatbikat sebebiyle bölgede yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekti.

İsrail ordusunun sık sık askeri tatbikat yaptığı Ürdün Vadisi'nde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışan 10 bin Filistinli aile teneke barakalarda ve çadırlarda yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil Ürdün Vadisi

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