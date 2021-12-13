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İsrail Teknoloji Sektörüne Yabancı İşçi Almayı Planlıyor

13.12.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail pandemi dönemindeki işgücü açığını dengelemek için yüksek teknoloji sektörüne deneme bazlı yurtdışından işçi getirmeyi planlıyor

İsrail pandemi dönemindeki işgücü açığını dengelemek için yüksek teknoloji sektörüne deneme bazlı yurtdışından işçi getirmeyi planlıyor.

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail'in Corona virüsü pandemisi sırasında ekonominin tamamında bir işgücü sıkıntısı yaşandığını belirtti ve işverenlerin yabancılara çalışma izinleri verilmesi de dahil olmak üzere hükümetten harekete geçmesini talep ettiğini belirtti.

İsrail televizyonunda canlı yayında konuşan Lieberman, ‘‘Yüksek teknoloji sektöründe bir çeşit deney yapacağız. Yabancı işçilerin işe alınmasına izin vereceğiz’’ dedi.

Lieberman, İsrail’in sadece bu yıl 25 milyar dolar değer kazanan yüksek teknoloji sektöründe yapılacak deneme konusunda rakam ya da takvim vermedi.

İsrail’de Corona virüsünün Omicron varyantını yavaşlatmak için yabancıların ülkeye girişine izin verilmiyor.

İsrail’de teknoloji dünyasını yakından izleyen, kar amacı gütmeyen Startup Ulusal Merkezi’nin CEO’su Avi Hasson, sektörde binlerce kişilik kronik eleman açığı yaşandığını kaydetti.

Teknoloji sektöründe maaşlar ülke genelinden yüksek ve bu sektörün çalışanları İsrail işgücünün yüzde 10’unu oluşturuyor. Başbakan Naftali Bennett bu oranın yüzde 15’e çıkmasını umduğunu belirtti.

Apple, Facebook, Microsoft, IBM, Google ve Intel gibi İsrail’de araştırma geliştirme merkezleri olan yüzlerce çok uluslu firmada çalışabilmek için, yerel teknoloji şirketleri kıran kırana bir mücadele içinde.

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