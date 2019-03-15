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İsrail, Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle Hamas'ı sorumlu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 00:58 | Son Güncelleme

İsrail Ordu Sözcüsü Ronen Manelis: - "Roketlerin kim tarafından atıldığını henüz bilmiyoruz. Hamas Gazze'deki ana örgüt olduğu için orada olanlardan ve oradan atılanlardan o (Hamas) sorumludur"

KUDÜS (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e dün gece atılan iki roketten Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail Radyosuna konuşan ordu sözcüsü Ronen Manelis, roketlerin hangi grup tarafından atıldığını belirlemek için çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "Roketlerin kim tarafından atıldığını henüz bilmiyoruz. Hamas Gazze'deki ana örgüt olduğu için orada olanlardan ve oradan atılanlardan o (Hamas) sorumludur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail basını roketlerin Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığını iddia ederken, İslami Cihad yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Bu açıklamanın ardından gözler Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas'a çevrilirken, Hamas da yaptığı açıklamayla olayla alakalarının olmadığını duyurdu.

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e 2 roket atıldığı bildirilmişti.

Yerel basın söz konusu roketlerden birinin İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş araziye düştüğünü yazmıştı.

Olayın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kurmaylarını Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binasında acil toplantıya çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi israil Tel Aviv

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