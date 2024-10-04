İsrail televizyonları son dakika olarak duyurdu! 2 ay sonra bir ilk, bunu beklemiyorlardı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den iki füzenin fırlatılmasının ardından İsrail'in güneyindeki Kissufim ve El-Ayn es-Salise bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İKİ AY SONRA BİR İLK!

"İsrail'in güneyinde iki aydan bu yana ilk kez sirenlerin çaldığı" açıklanırken, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, füzelerden birisinin havada engellendiğini ve diğerinin açık alana düştüğü bilgisini verdi.

41 BİN 802 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır