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İsrail televizyonu: ABD, 'Natanz' saldırısına ilişkin açıklamaları sonlandırması için İsrail'i uyardı

17.04.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD yönetiminin, Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef alan saldırının arkasında İsrail'in olduğuna ilişkin demeçleri "tehlikeli" ve "utanç verici" olarak değerlendirdiğini ve Tel Aviv ile iletişime geçtiğini aktardı.

İsrail televizyonu: ABD, 'Natanz' saldırısına ilişkin açıklamaları sonlandırması için İsrail'i uyardı

ABD yönetiminin, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in olduğuna yönelik demeçleri sonlandırması için Tel Aviv'e baskı yaptığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'deki söz konusu demeçlerin sonlandırılması için ABD yönetiminin son birkaç günde birkaç kez Tel Aviv ile iletişime geçtiği ifade edildi.

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlenen ve İran'ın İsrail'i suçladığı saldırıdan dolayı tedirgin olduğu kaydedildi.

Biden yönetiminin ayrıca basına konuşan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililerin Natanz saldırısına ilişkin demeçlerinin "tehlikeli" ve "utanç verici" olarak nitelediği aktarıldı.

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne 11 Nisan'da büyük bir patlama yaşandığı bildirilmiş, Tahran yönetimi saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürmüştü.

İsimleri açıklanmayan bazı İsrailli yetkililer, yerel ve ulusal basına verdikleri demeçlerde saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylemişlerdi. (AA)

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