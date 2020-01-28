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İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının detaylarını paylaşmasının ardından Tel Aviv yönetiminden "tek taraflı" hareket etmemesini istediği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan sözde barış planının açıklanması sonrasında temkinli davranmasını istedi.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'yu İsrail'in "tek taraflı" hareket ederek Batı Şeria'yı topraklarına katması durumunda, plana destek vermesi beklenen Arap ülkelerinin desteğini çekebileceği konusunda uyardığı belirtildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın da Trump tarafından bilgilendirildiği bilgisine yer verilen haberde, planın İsrail'de 2 Mart'ta yapılması planlanan seçimler sonrasında uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca Trump'ın birçok Arap ülkesinden söz konusu plan için olumlu mesaj aldığı ve bunu "iyi bir başlangıç" şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, sözde barış planını bugün açıklayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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