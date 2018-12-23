HABER

"İsrail terörist bir devlettir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Netanyahu ve başında olduğu katil, işgalci ve siyonist İsrail, masum Filistinli sivil kardeşlerimi soykırıma tabi tutan terörist bir devlettir" - "Netanyahu'ya şunu da hatırlatmak isteriz ki bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız, Türkiye ile iyi geçinmek zorundasınız. Yoksa bu coğrafyada ömrünüz kısa olur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Netanyahu ve başında olduğu katil, işgalci ve siyonist İsrail, masum Filistinli sivil kardeşlerimi soykırıma tabi tutan terörist bir devlettir." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

"Netanyahu ve başında olduğu katil, işgalci ve siyonist İsrail, masum Filistinli sivil kardeşlerimi soykırıma tabi tutan terörist bir devlettir." değerlendirmesinde bulunan Destici, Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerinin bir değeri olmadığını belirtti.

Destici, İsrail'in yaptığı zulüm ve işgalleri örtbas etmek için Türkiye'ye saldırmasının Türk ve İslam düşmanlığından kaynaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Netanyahu'ya şunu da hatırlatmak isteriz ki bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız, Türkiye ile iyi geçinmek zorundasınız. Yoksa bu coğrafyada ömrünüz kısa olur. İspanya'dan kaçıp nasıl Osmanlı'ya sığınmışsanız, yarın da buradan kaçıp kendinize sığınacak yer ararsınız."

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Destici: Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz fikri soykırıma tabi tutuluyorDestici: Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz fikri soykırıma tabi tutuluyor
Erdoğan'dan Netanyahu'nun skandal sözlerine yanıtErdoğan'dan Netanyahu'nun skandal sözlerine yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımı İsrail terörist devlet

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Erdoğan'dan Netanyahu'nun skandal sözlerine yanıt

Bakan Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı

Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.