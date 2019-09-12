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"İsrail, Trump ve ekibini dinledi" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

Amerikan Politico gazetesi, son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresinde tespit edilen istihbarat amaçlı cihazların üzerinde İsrailli ajanların izine rastlandığını ve söz konusu cihazların ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü - Üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - Politico gazetesi, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürdü.

Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu cihazların, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü.

Trump yönetiminin bu konuda İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump'ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi.

Haberde, 2018'de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazların bir kısmının tespit edildiği ileri sürüldü.

Politico'ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı.

Yetkili, "Bundan İsrail'in sorumlu olduğu oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil StingRay Trump

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