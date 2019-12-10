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İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi

KUDÜS (AA) – Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ortaklığında işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir festivale davet edilen sanatçı Gizem Coşkun İsrail'in vize engeline takıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyâli et-Tarâb (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10. Leyâli et-Tarâb Festivali kapsamında 10.12.2019 tarihinde Kudüs'te gerçekleştirilmesi planlanan konserimizin, solist Gizem Coşkun'un yaptığı vize başvurusunun olumsuz neticelenmesi nedeniyle iptal edildiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarının her yıl "Arap Kudüs'ünde Leyâli et-Tarâb" adıyla düzenlediği festivale, profesyonel Filistinli müzisyenler, misafir sanatçılar, öğretmenler ve enstitü öğrencileri katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gizem Coşkun israil Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

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