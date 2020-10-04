İsrail: “Türkiye Bölgesel Barışın Karşısında”

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Türkiye’nin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve barış çabalarına karşı çalıştığını belirtti.

Gantz, Türkiye'nin bölgesel barışın karşısında olduğunun mesajını verdi.

İsrail Savunma Bakanı, uluslararası topluma da NATO’nun yönetim yapısında değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Gantz, İran ve Türkiye’yi barışı teşvik etmeyi reddetmekle suçladı ve iki ülkenin bölgesel saldırganlığı desteklediklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı bu açıklamasını bir grup Körfez Arap ülkesi muhabirine internet üzerinden yaptı.

Türkiye’nin Suriye, doğu Akdeniz, Libya’daki faaliyetlerine değinen ve Hamas’la bağlantısına vurgu yapan Gantz, “bütün bunlar istikrardan uzaklaştırıyor” ifadesini kullandı.

Türkiye konusunun NATO üyeliği nedeniyle karışık olduğunu söyleyen Gantz, “Elimizdeki bütün seçeneklerle uluslararası baskı yoluyla ellerini doğrudan terörizmden çekmelerini sağlamalıyız” dedi.

Suudi Arabistan’dan boykot çağrısı

Bu arada Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Türk ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

Ajlan al-Ajlan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin bütün ürünlerini, yatırımlarını, turizmini boykot etmenin her Suudi tüccar ve tüketicinin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Ticaret Odası Başkanı, Türkiye’nin Suudi liderliğine, ülkeye ve vatandaşlara düşmanca tavrının sürdüğünü de iddia etti.

