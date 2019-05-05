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"İsrail Türkiye'nin Gazze'ye yardım elini kesmek istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Yardımeli Derneği Gazze Ofisi Müdürü Hani el-Aga, İsrail'in, derneğin ofisinin bulunduğu binaya saldırı düzenlemesini, "Türkiye'nin Gazze'deki fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere uzattığı yardım elini kesmek istemesi" şeklinde yorumladı - Aga: - "Anadolu Ajansının Gazze ofisinin bulunduğu binanın vurulması da gerçeğin sesinin susturulması ve dünyaya ulaştırılmasının engellenmesi içindir"

Yardımeli Derneği Gazze Ofisi Müdürü Hani el-Aga, İsrail'in, derneğin Gazze ofisinin bulunduğu binaya saldırı düzenlemesini, "Türkiye'nin Gazze'deki fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere uzattığı yardım elini kesmek istemesi" şeklinde değerlendirdi.

AA muhabirine konuşan Aga, Yardımeli Derneğinin Gazze ve dünyanın diğer ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'den gönderilen yardımların, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine, temelde İsrail'in sebep olduğu zor yaşam koşullarının üstesinden gelebilme konusunda yardımcı olmayı hedeflediğini ifade eden Aga, saldırının ardından ofisin tamamen yıkılmasına rağmen fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardımları sürdüreceklerini vurguladı.

Derneğin ofisinin bulunduğu binaya saldırı düzenlenmesini, "Türkiye'nin Gazze'deki fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere uzattığı yardım elini kesmek istemesi" şeklinde yorumlayan Aga, "Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisinin bulunduğu binanın vurulması da gerçeğin sesinin susturulması ve dünyaya ulaştırılmasının engellenmesi içindir." ifadesini kullandı.

- İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek dün savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 13 Filistinli şehit olmuş, 80 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda, AA ve Yardımeli Derneğinin Gazze ofislerinin de içinde bulunduğu binalar yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Yardımeli derneği

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