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İsrail Türkiye’nin Hamas üyelerine pasaport verdiğini iddia etti

26.08.2020 21:20 | Son Güncelleme

İsrail’in Ankara Maslahatgüzarı Roey Gilad, Türkiye’nin bir düzineye yakın Hamas üyesine pasaport ve kimlik kartı verdiğine dair ellerinde kanıt bulunduğunu iddia etti.

İsrail Türkiye’nin Hamas üyelerine pasaport verdiğini iddia etti

İsrail, Türkiye’nin 12’ye yakın Hamas üyesine pasaport ve kimlik kartı verdiğini iddia etti. Reuters haber ajansının aktardığına göre Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, Türkiye'nin Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartı sağladığına dair ellerinde delil olduğunu ifade etti. Gilad, Türkiye’nin bu davranışını "dostane olmayan bir adım" olarak nitelendirdi.

"Bazılarının süreci devam ediyor, bazıları ise belgelerini aldı ancak takribi bir düzine insandan bahsediyoruz" diyen Gilad, "Elimizde varolan bir belgenin kopyasını (Türk) hükümetine sunacağız" ifadesini kullandı. Roey Gilad, daha önce de Türk hükümetine benzer bir belge verdiklerini ancak buna hiç yanıt alamadıklarını vurgulayarak, sunacakları bu belgeye dair de bir yanıt almayı beklemediklerini dile getirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığının, Reuters'in konuyla ilgili sorusunu yanıtsız bıraktığı belirtiliyor.

Gilad, Türkiye'nin resmi belge sağladığı Hamas yetkililerinin terörizmi İstanbul'dan organize ve finanse ettiğini de iddia etti ve bu kişilerin Hamas ile İsrail arasında 2011 yılında yapılan tutuklu takası vasıtasıyla Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

ABD'nin tepkisi

Gilad’ın Türkiye’ye dair bu iddiaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyeti kabul etmesinin ardından geldi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın Hamas heyetini kabul etmesine tepki göstererek, bu tarz ilişkilerin "Türkiye'nin uluslararası toplumda yalnızlaşmasına yol açacağını" dile getirmişti. Türkiye ise ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasınının haddini aştığını ve tümden reddedildiğini ifade etmişti.

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB), 2007’den bu yana Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde tutan Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor. Türkiye ise Hamas’ın seçimle yönetime geldiğini ifade ederek bu örgüte destek veriyor.

rtr / DÇÜ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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