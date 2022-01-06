İsrail Türkiye’yi Riskli Ülke Sıralamasından Çıkarıyor

İsrail aralarında Türkiye ve ABD’nin bulunduğu yedi ülkeyle ilgili yüksek COVID riski uyarısını kaldırıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, her ne kadar hızla yayılsa da Omicron varyantının ölüm riskinin az olması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.

İsrail, Kasım ayında, ülkeye yabancıların girişini yasaklamış ve kırmızı listesini genişleterek vatandaşlarının bu listedeki ülkelere gidişini engellemişti. Orta seviyede risk taşıyan ülkeler sarı listeye alınmış ve bunlara da bazı seyahat kısıtlamaları getirilmişti.

Alınan kararlar ülkede kış turizmini olumsuz etkiliyordu.

İsrail’in kırmızı listesinde ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Türkiye, Tanzanya, Meksika ve İsviçre bulunuyor. Liste bu geceden itibaren geçersiz sayılacak. Ancak kararın, Bakanlar Kurulu ve Meclis'ten de geçmesi gerekiyor.

