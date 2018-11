İsrail, Türklerin Kudüs ziyaretlerinden rahatsızlık duyuyor

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, "Hem ziyaretçiler hem de oranın yerli halkı yıldırılarak Kudüs ve Mescid-i Aksa yalnızlaştırılmak isteniyor. Devletimizden tüm bu engelleme girişimlerine karşı gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Müslümanların da her ne şartta olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmaması ve ziyaretlerden vazgeçmemesi gerekiyor." dedi.

Demirci, tur operatörlerine her ziyaretçi grubu için 15 bin dolar teminat zorunluluğu getirildiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'ya en çok Türkiye'den ziyaretçinin gittiğini görüyoruz. Bizim insanımız orada yaşananlara en çok tepki veren oldu her zaman. İsrail, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine mabet inşa etmek istiyor. Bu nedenle ziyaretleri engelleme ve Müslümanların burayla bağını koparma amacındalar. Yeni uygulamayla tur operatörlerinden alınan 15 bin dolarlık teminatı 3 ay boyunca bloke ediyorlar. İsrail askerleriyle tartışmak bile bu teminatın yanmasına neden olabiliyor. Diğer bir uygulama da bir kişinin Kudüs'ü yılda bir kez ziyaret etmesine izin verilmesidir. İkinci kez gitmek isteyenlerin vize başvurusu kabul edilmiyor. İsrail'in bu tutumundan Kudüs'te yerleşik Müslümanları da derinden etkiliyor. Buradaki kardeşlerimiz her türlü tecride maruz kalıyor. Hem ziyaretçiler hem de oranın yerli halkı yıldırılarak Kudüs ve Mescid-i Aksa yalnızlaştırılmak isteniyor. Devletimizden tüm bu engelleme girişimlerine karşı gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Müslümanların da her ne şartta olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmaması ve ziyaretlerden vazgeçmemesi gerekiyor."