HABER

İsrail uçakları Gazze’de Hamas’a ait bir mevziyi vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

İsrail uçakları Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir mevziyi vurdu.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze’nın batısında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait el-Bahriya mevzisini 3 füzeyle vurdu.

İsrail uçakları Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir mevziyi vurdu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze’nın batısında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait el-Bahriya mevzisini 3 füzeyle vurdu. Filistinli tıbbi kaynaklar, saldırıda yaralanan ya da ölenin olmadığını aktardı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısının İsrail’in güneyine Gazze’den atılan füzeye karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
(Özel) İstanbul’da feci kaza kamerada(Özel) İstanbul’da feci kaza kamerada
Kazazedelere çarpan otomobil sürücüsü hakim önündeKazazedelere çarpan otomobil sürücüsü hakim önünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.