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İsrail: "Üçüncü Doz COVID-19'a Karşı Korumayı 5-6 Kat Arttırıyor"

23.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı, COVID-19 hastalığı riskini ciddi oranda düşürüyor

İsrail: "Üçüncü Doz COVID-19'a Karşı Korumayı 5-6 Kat Arttırıyor"

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı, COVID-19 hastalığı riskini ciddi oranda düşürüyor. Araştırmada, 60 yaş ve üzeri kişilere uygulanan üçüncü doz aşının hastalığa yakalanma riskini kayda değer şekilde düşürdüğü görüldü

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta Perşembe günü yapılan kurul toplantısında paylaşılan araştırma sonuçlarının bir kısmını dün bakanlığı internet sitesinde yayımladı. Henüz araştırmanın tüm detayları paylaşılmadı.

Yayınlanan sonuçlara göre, üçüncü doz ilk iki dozun ardından üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı olan 60 yaş ve üzeri kişilerde hastalığa karşı koruyuculuk oranı, aşının yapılmasından 10 günden sonra, ilk iki doza göre 5 ila 6 kat arttı.

İsrail, ilk olarak geçen yıl Aralık ayında 60 ve yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlamıştı. Ülke şimdi aynı yaş grubuna yönelik üçüncü doz aşılama yapılıyor. Üçüncü doz aşı uygulaması 30 Temmuz’da başladı. Şu an üçüncü doz aşı uygulamasında 40 yaşa kadar düşülmüş durumda.

Tüm dünyada aşılamada en hızlı giden ülkelerden biri olan İsrail, üçüncü doz aşılamada da lider durumda. Ülkede yaşayan 9,3 milyon kişiden yaklaşık 1,5 milyonu üçüncü doz aşılarını da oldu.

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