HABER

İsrail üçüncü kez seçime gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Siyasi krizin devam ettiği İsrail’de meclis bir yılda üçüncü kez seçime gitme kararı aldı.İsrail parlamentosu Knesset, 17 Eylül’de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca dün gece bir kez daha seçim kararı aldı.

Siyasi krizin devam ettiği İsrail’de meclis bir yılda üçüncü kez seçime gitme kararı aldı.
İsrail parlamentosu Knesset, 17 Eylül’de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca dün gece bir kez daha seçim kararı aldı. Alınan karara göre, seçim 2 Mart’ta yapılacak. Dün gece yapılan oylamada 94 milletvekili seçime gidilmesi yönünde oy kullanırken, hayır oyu kullanan milletvekili olmadı.
İsrail’de hükümetin kurulabilmesi için 61 sandalye gerekirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz, Eylül seçimini kaybetmişti. Eylül’de yapılan seçimlerde, Netanhayu’nun sağ kanat Likud partisi 32 sandalye alırken, Gantz’ın merkezci partisi 120 üyeli Knesset’ten 33 sandalyede kalmıştı. Partilerden hiçbirinin 61 sandalye çoğunluğuna ulaşamamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, partilere Milli Birlik Komitesi kurmaları talimatı vermişti.
İktidar paylaşımında kimin daha önce başbakanlık yapacağı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Netanyahu, Ortodoks Yahudi partilerin katılımı konusunda ısrarcıyken, Gantz, suçlamayla karşı karşıya olan bir başbakanın altında görev alamayacağını ifade ediyor.
Salı gecesi, Netanyahu ve Gantz, yeni bir seçim yapmaktan kaçınarak ulusal birlik hükümeti kurmaktan yana olduklarını tekrar etti. Gantz, partisinin temel ilkelerinden ödün vermesini gerektirmeyecek bir orta yol arayışı içinde olduğunu belirtirken, Netanyahu ise rakibine, “80 günün ardından, İsrail vatandaşları olarak, liberal bir koalisyon hükümeti kurmak için oturup ciddi bir konuşma yapmalıyız, bunun için çok geç değil” şeklinde seslendi.
Ancak dün yaşanan gelişmeler ışığında Likud ve Mavi-Beyaz partileri anlaşma sağlayamadı ve meclisin feshi yönünde oy kullandı.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “En yakın zamanda Kanal İstanbul’a başlayacağız”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “En yakın zamanda Kanal İstanbul’a başlayacağız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “Talimat Kılıçdaroğlu’ndan mı geldi?”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “Talimat Kılıçdaroğlu’ndan mı geldi?”

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Son dakika! MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

Dışişleri Bakanlığından ABD’de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Talat Atilla'nın canlı yayındaki sözlerinin ardından CHP'li Muharrem İnce'den jet yanıt!

Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya jet yanıt!

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Mansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi bulduk

2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.