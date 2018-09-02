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İsrail ülkenin kuzeyinde askeri tatbikat düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:01 | Son Güncelleme

İsrail ülkenin kuzeyinde askeri tatbikat düzenliyor

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında askeri tatbikat düzenliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hayfa kenti yakınlarındaki İlyakim adlı bölgede gerçekleştirilen tatbikatın bu akşam başladığı bildirildi.

Tatbikatın, salı akşamı sona ereceği belirtilen açıklamada, tatbikat sırasında patlama seslerinin duyulacağı, güvenlik ve askeri birimlerde büyük hareketlilik yaşanacağı aktarıldı.

Tatbikatın 2018 yılı için planlanan askeri eğitim kapsamında olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
israil askeri tatbikat Hayfa kenti İlyakim bölgesi İsrail ordusu

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