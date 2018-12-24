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İsrail Ürdünlü iş adamını serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:51 | Son Güncelleme

İsrail Ürdünlü iş adamını serbest bıraktı

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 16 Aralık'ta gözaltına aldığı Ürdünlü iş adamı Abdulkadir Netşe'yi serbest bıraktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki büyükelçilik ile iş birliği halinde konunun yakından takip edildiği belirtilerek, büyükelçiliğin Abdulkadir Netşe isimli Ürdün vatandaşının serbest bırakıldığı bilgisini verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bakanlığın Netşe'ye sınıra kadar eşlik etmesi ve ülkeye dönüşünü kolaylaştırması için elçiliği görevlendirdiği kaydedildi.

Ürdün medyasında yer alan haberlere göre, iş adamı Abdulkadir Netşe, Filistin'den Ürdün'e dönüşü sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Neşte'nin tam olarak nerede ve ne sebeple gözaltına alındığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Ürdün

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