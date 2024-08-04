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İsrail uslanmıyor: Tel Aviv'de çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliği üzerinde...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.08.2024 16:22
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Orta Doğu adeta cadı kazanına döndü. İsrail ile İran arasındaki tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun yanında Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler de İsrail cephesinin çirkin provokasyonları sebebiyle iyice gerilmiş durumda. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal açıklama ve paylaşımlarına Türkiye cephesinden çok sert tepkiler gelmişti. İsrail bugün ise Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde çok daha çirkin bir provokasyona imza attı.

İsrail uslanmıyor: Tel Aviv'de çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliği üzerinde...

İran ile İsrail arasında iplerin kopma noktasına gelmesiyle birlikte bölgede çatışmaların çıkmasına artık an meselesi gözüyle bakılıyor. Yalnızca İran ile İsrail arasındaki ilişkiler değil Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler de son dönemde oldukça kötü gidiyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötü bir hal almasına yol açıyor. Son olarak, Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası Türkiye'nin bir gün yas ilan etmesi ve Tel Aviv'deki Büyükelçilik binasındaki Türk bayrağının yarıya indirilmişti. İsrailli Dışişleri Bakanı Katz, bu olay üzerine İsrail'deki en üst düzey Türk diplomatın Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıklamış ve yangına körükle gitmeye devam etmişti. İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in yan yana durduğu skandal paylaşımını bu hafta bir adım daha ileri götürdü. X sosyal medya hesabından Türkçe, İbranice ve İngilizce yapılan hakaretlerle dolu açıklamaya Ankara'dan anında çok sert yanıt geldi.

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ÇİRKİN PROVOKASYON

Bugün ise Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinde bir insansız hava aracı belirdi. Büyükelçilikteki Türk bayrağının üstünde İsrail bayrağı açan drone'u Ohad Ben Hamo'nun uçurdu. Yerel medyaya konuşan Hamo, Türkiye'ye karşı provokatif cümleler kurdu. Sosyal medya yorumlarında ise Türk halkı ve hükümetine hakaret eden ifadeler vardı. ABD'deki Yahudi Haber Ajansı görüntüyü "Türkiye NATO'nun İsrail'i savunmasını engelliyor" mesajıyla X hesabından paylaştı.

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İran İsrail Türkiye Orta Doğu
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