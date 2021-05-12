İsrail: ‘‘Üst Düzey Hamas Komutanı Öldürüldü’’

Doğu Kudüs’te Ramazan ayı boyunca devam eden şiddet olayları İsrail ve Filistinliler arasında sert çatışmalarla sürüyor. Bugün de İsrail, Hamas’ın askeri kanadının 16 üyesinin Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail’in Shin Bet güvenlik servisine göre Hamas’ın kıdemli üyeleri arasında yer alan Gazze şehrinin tugay komutanı da saldırılarda hayatını kaybetti. Hamas, komutanın ölümünü doğruladı.
Pazartesi gününden bu yana Gazze’de şiddet tırmanırken Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada en az 53 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Gazze’yi hedef alan saldırılar için ‘‘Bu daha başlangıç, onları hayal bile edemeyecekleri şekildevuracağız’’ diye konuştu.
Açıklamanın hemen ardından İsrail’in Aşdot şehrine roket saldırısı düzenlendi. İsrail basını ordunun Tel Aviv ve civarında Hamas’ın olası yeni top atışlarına hazırlandığını bildirdi.
‘‘Ateşkes çabalarında ilerleme sağlanmadı’’
Reuters haber ajansına konuşan Filistinli bir kaynak Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler’in ateşkes çabalarının Ramazan boyunca yaşanan gerilimin ve Doğu Kudüs’teki çatışmaların ardından bu hafta başlayan şiddeti sona erdirme konusunda ilerleme sağlamadığını bildirdi.
İsrail ve Hamas arasında 2014’te çıkan savaşın ardından yaşanan en sert saldırıların kontroldan çıkmasından endişe ediliyor.
İsrail’in hava saldırılarında Gazze’de bulunan çok katlı bir bina yıkılmış, İsrail, bina sakinlerini öncesinde binayı tahliye etmeleri için uyarmıştı. Bir diğer bina da saldırıda büyük zarar görmüştü.
İsrail’e göre diğer hava saldırılarında roket fırlatma alanları, Hamas ofisleri ve Hamas liderlerinin evleri hedef alındı.İsrailli yetkililere göre Gazze’de şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 41 Filistinli savaşçı hayatını kaybetti.
Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre Çarşamba günü hava saldırılarında Gazze’de 16 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve Gazze’deki sağlık yetkilileri İsrail hava saldırısının bir aracın içindeki biri kadın üç kişinin ölümüne neden olduğunu bildiri.
İsrailliler de geceyi uykusuz geçirdi
Çok sayıda İsrailli de ülkenin içlerine atılan roketler nedeniyle geceyi uykusuz geçirdi.
İsrail ordusu Gazze sınırında bir İsrailli askerin tanksavar füze saldırısında, Tel Aviv yakınındaki Lod kasabasında da iki kişinin roket saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Gerilim Arap ve Yahudiler’in birlikte yaşadığı kasabalara da sıçradı. Lod kasabasında bir sinagog ateşe verildi.
Savunma Bakanı Benny Gantz İsrail’in saldırılarının tam ve uzun vadeli sükunet sağlanıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.
Chevron doğalgaz platformunu kapattı
Amerikalı enerji firması Chevron, Enerji Bakanlığı’nın talimatıyla İsrail kıyısındaki Tamar doğalgaz platformunun kapattığını bildirdi. İsrailli yetkililer ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmaya devam edeceğini kaydetti.
Hamas, Gazze’deki yüksek binaların vurulmasına misilleme amacıyla gece boyunca İsrail’in güneyindeki Berşeba ve Tel Aviv’e 210 roket fırlatıldığını bildirdi.
Haniye: ‘‘Durmaya da devam etmeye de hazırız’’
Hamas lideri İsmail Haniye, ‘‘İsrail gerilimi arttırmak isterse direniş buna hazır, eğer durmak isterse direniş buna da hazır’’ diye konuştu.
Karşılıklı saldırılar İsrail polisi ile Filistinli protestocular arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında yaşanan çatışmalarla Ramazan ayında haftalarca süren gerginliğin ardından geldi.
Şiddet olayları Filistinli ailelerin Doğu Kudüs’teki evlerinden tahliye edilmesine yol açabilecek ertelenen duruşma öncesinde daha da arttı.
Çatışmalar, sonuçsuz 23 Mart seçimlerinden sonra İsrail Başbakanı Netanyahu’yu görevden almak için muhaliflerinin bir iktidar koalisyonu kurma konusundaki görüşmelerinin de askıya alınmasına neden oldu.
Şiddet Batı Şeria’da da tırmandı
Şiddet, işgal altındaki Batı Şeria'da da tırmandı. Sağlık kaynakları, Çarşamba günü İsrail güçleriyle çıkan çatışmada 16 yaşındaki bir Filistinli’nin öldürüldüğünü açıkladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı ise hayatını kaybedenlerin 14'ünün çocuk olduğunu söyledi. İsrail ordusu, bu iddiaları incelediğini ve sivil kayıpları önlemenin bir öncelik olduğunu belirtti.
İsrail’in, sınırda konuşlu durumdaki tankları takviye etmek için piyade ve zırh göndermesi 2014'teki roket saldırılarını durdurmak için Gazze'ye düzenlenen son kara harekatının hatıralarını hatırlattı.
Görgü tanıkları İsrail uçaklarının Gazze’nin Hamas tarafından yönetilen emniyet müdürlüğünü yerle bir ettiğini söyledi.
Taraflar arasındaki çatışmaların ve karşılıklı saldırıların tetikleyicisi Kudüs’teki sorunlar olsa da Filistinliler bağımsız devlet hedeflerinin geçen yıllarda aldığı darbeden de mutsuz.
Washington’un eski başkan Donald Trump döneminde Küdus’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için İsrail’in avantajına olarak görülen bir planı açıklaması da Filistinliler’in hayal kırıklıkları arasında.