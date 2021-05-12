İsrail: ‘‘Üst Düzey Hamas Komutanı Öldürüldü’’

Reuters haber ajansına konuşan Filistinli bir kaynak Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler’in ateşkes çabalarının Ramazan boyunca yaşanan gerilimin ve Doğu Kudüs’teki çatışmaların ardından bu hafta başlayan şiddeti sona erdirme konusunda ilerleme sağlamadığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Gazze’yi hedef alan saldırılar için ‘‘Bu daha başlangıç, onları hayal bile edemeyecekleri şekildevuracağız’’ diye konuştu.

Pazartesi gününden bu yana Gazze’de şiddet tırmanırken Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada en az 53 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail’in Shin Bet güvenlik servisine göre Hamas’ın kıdemli üyeleri arasında yer alan Gazze şehrinin tugay komutanı da saldırılarda hayatını kaybetti. Hamas, komutanın ölümünü doğruladı.

Doğu Kudüs’te Ramazan ayı boyunca devam eden şiddet olayları İsrail ve Filistinliler arasında sert çatışmalarla sürüyor. Bugün de İsrail, Hamas’ın askeri kanadının 16 üyesinin Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında 2014’te çıkan savaşın ardından yaşanan en sert saldırıların kontroldan çıkmasından endişe ediliyor.

İsrail’in hava saldırılarında Gazze’de bulunan çok katlı bir bina yıkılmış, İsrail, bina sakinlerini öncesinde binayı tahliye etmeleri için uyarmıştı. Bir diğer bina da saldırıda büyük zarar görmüştü.

İsrail’e göre diğer hava saldırılarında roket fırlatma alanları, Hamas ofisleri ve Hamas liderlerinin evleri hedef alındı.İsrailli yetkililere göre Gazze’de şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 41 Filistinli savaşçı hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre Çarşamba günü hava saldırılarında Gazze’de 16 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve Gazze’deki sağlık yetkilileri İsrail hava saldırısının bir aracın içindeki biri kadın üç kişinin ölümüne neden olduğunu bildiri.

İsrailliler de geceyi uykusuz geçirdi

Çok sayıda İsrailli de ülkenin içlerine atılan roketler nedeniyle geceyi uykusuz geçirdi.

İsrail ordusu Gazze sınırında bir İsrailli askerin tanksavar füze saldırısında, Tel Aviv yakınındaki Lod kasabasında da iki kişinin roket saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.