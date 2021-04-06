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İsrail uyruklu Türk vatandaşı otel odasında ölü bulundu

06.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram Beyoğlu’nda kaldığı otelde ölü bulundu.

İsrail uyruklu Türk vatandaşı otel odasında ölü bulundu

İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram Beyoğlu’nda kaldığı otelde ölü bulundu. Behmoaram’ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi’ndeki bir otelde yaşandı. Otel görevlileri 3’üncü kattaki odasında 3 gündür çıkmayan Marsel Moiz Behmoaram’ın odasında kokular geldiğini belirledi. Kapıya çalan ancak cevap alamayan görevliler, müşterilerinin durumundan endişe ederek içeri girdi. Görevliler odaya girdiğinde 71 yaşındaki Marsel Moiz Behmoaram’ın yatağın üzerinde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri otele sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İsrail uyruklu Türk vatandaşı olduğu öğrenilen Marsel Moiz Behmoaram’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

7 yıldır aynı otelde kalıyormuş
İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram’ın yedi yıldır sürekli aynı otelde kaldığı öğrenildi. Behmoaram’ın son bir yıldır çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü ve pandemi döneminde mecbur kalmadıkça otel odasından dışarı çıkmadığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Behmoaram’ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Behmoaram’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polisin incelemesi sürüyor.

İsrail uyruklu Türk vatandaşı otel odasında ölü bulundu

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