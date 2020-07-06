İsrail Uzaya Yeni Bir Casus Uydu Gönderdi

İsrail, askeri istihbarat amaçlı olarak yüksek çözünürlükte görüntü sağlayacak yeni bir casus uyduyu yörüngeye fırlattı.

Ofek 16 adı verilen uydu sabah saatlerinde daha önce de bu uyduları uzaya fırlatmada kullanılan ve İsrail tarafından geliştirilen Shavit adlı roketle fırlatıldı. Fırlatma işlemi İsrail topraklarından yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada “İsrail’in gücünü her alanda ve her cephede arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Savunma Bakanlığı Ofek 16 uydusunu, geliştirilmiş kapasitesiyle birlikte elektro optik bir keşif uydusu olarak tanımlıyor. Uydunun elde ettiği ilk görüntülerin bir hafta içerisinde ulaşmaya başlaması bekleniyor.

İsrail, casus uydularını özellikle İran'daki nükleer faaliyetleri takip etmek amacıyla kullanıyor.

