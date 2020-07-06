HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Uzaya Yeni Bir Casus Uydu Gönderdi

İsrail Uzaya Yeni Bir Casus Uydu Gönderdi

06.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

İsrail, askeri istihbarat amaçlı olarak yüksek çözünürlükte görüntü sağlayacak yeni bir casus uyduyu yörüngeye fırlattı

İsrail Uzaya Yeni Bir Casus Uydu Gönderdi

İsrail, askeri istihbarat amaçlı olarak yüksek çözünürlükte görüntü sağlayacak yeni bir casus uyduyu yörüngeye fırlattı.

Ofek 16 adı verilen uydu sabah saatlerinde daha önce de bu uyduları uzaya fırlatmada kullanılan ve İsrail tarafından geliştirilen Shavit adlı roketle fırlatıldı. Fırlatma işlemi İsrail topraklarından yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada “İsrail’in gücünü her alanda ve her cephede arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Savunma Bakanlığı Ofek 16 uydusunu, geliştirilmiş kapasitesiyle birlikte elektro optik bir keşif uydusu olarak tanımlıyor. Uydunun elde ettiği ilk görüntülerin bir hafta içerisinde ulaşmaya başlaması bekleniyor.

İsrail, casus uydularını özellikle İran'daki nükleer faaliyetleri takip etmek amacıyla kullanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay
Hindistan 3. sıraya yükseldi!Hindistan 3. sıraya yükseldi!
Ankara LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriAnkara LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması

Çin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktı

Çin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktı

Hindistan 3. sıraya yükseldi!

Hindistan 3. sıraya yükseldi!

Bu kez hedefte onun heykeli vardı!

Bu kez hedefte onun heykeli vardı!

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.