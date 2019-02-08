KUDÜS (AA) - İsrail'in Kalansuva beldesinde Arap vatandaşlara ait evleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkması protesto edildi.

İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi tarafından "mahkemenin geçen hafta beldedeki bazı evlerin yıkılmasını öngören kararına" tepki olarak düzenlenen eylemde İsrail'de yaşayan yüzlerce Arap bir araya geldi.

Filistin bayrakları ile protesto için siyah flamalar taşıyan göstericiler, "Arap evleri yıkılmaya devam etmeyecek" yazan pankartlar açtı.

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, eylemde yaptığı konuşmada, "İsrail hükümeti, Arap vatandaşları aleyhinde düşmanca politikalarını bu kez de ev yıkım uygulamalarıyla sürdürüyor." dedi.

Avde, bugünkü gösteriyle İsrail yönetimine evlerin kolaylıkla yıkılamayacağı mesajı verildiğini belirterek, evlerini ve ailelerini korumak için bedenlerini siper edeceklerini söyledi.

Yüksek Arap Takip Komitesinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in geçen pazar aldığı mahkeme kararına işaret edilerek, "Söz konusu mahkeme kararı, başka evlerin yıkılması talimatlarının uygulanması için bir hazırlık." ifadeleri kullanılmıştı.

