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"İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı İran'la mücadeleyi tartışacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 00:10 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: -"Burada önde gelen Arap ülkelerinin temsilcileri açık bir toplantıda İsrail'le oturup ortak çıkarımız olan İran'la mücadeleyi tartışacak"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta İsrail ile Arap ülkelerinin "ortak çıkarları olan" İran'a karşı mücadeleyi tartışacağını söyledi.

Bugün Varşova'da başlayan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için bu şehre giden Başbakan Netanyahu, konferansın açılışı öncesi İsrailli basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile Varşova'da konakladığı otelde yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyleyen Netanyahu, "Umman Dışişleri Bakanıyla bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını geliştirmek için ne tür adımlar atabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

Netanyahu, Varşova'daki konferansa 60 ülkeden temsilcinin katıldığını hatırlatarak, "Burada önde gelen Arap ülkelerinin temsilcileri açık bir toplantıda İsrail'le oturup ortak çıkarımız olan İran'la mücadeleyi tartışacak." diye konuştu.

Açıklamasında Netanyahu ayrıca Suriye'den çıkarmak için İran'a baskı kurduklarını ve bunu yapmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

-Başbakanlık Basın Ofisinden "savaş" düzeltmesi

Basın mensuplarına İbranice açıklama yapan Başbakan Netanyahu'nun sözleri, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin İngilizce masası tarafından hatalı tercüme edildiği belirtildi.

Netanyahu'nun konuşmasının İngilizce tercümesinin yer aldığı ve yabancı basın mensuplarına gönderilen e-postada "Hepimizin ortak çıkarı olan İran'la mücadeleyi tartışacak" cümlesi yerine, "Hepimizin ortak çıkarı olan İran ile savaşı tartışacak." şeklinde aktarıldı.

İsrail Başbakanlık resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda da "mücadele" yerine "savaş" kelimesi kullanıldı.

Basın ofisi daha sonra yabancı gazetecilere yeni bir e-posta göndererek "savaş" ifadesini "mücadele" olarak değiştirdi. Twitter hesabında da "savaş" kelimesinin yer aldığı mesaj silinerek yenisi yayınlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün öğleden sonra Varşova'da Körfez ülkelerinden Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN israil Orta doğu Suriye

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