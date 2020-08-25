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İsrail ve BAE Savunma Bakanları Görüştü

25.08.2020 20:50 | Son Güncelleme

Savunma bakanları taraflar arasına barış anlaşmasına varıldığı yolundaki açıklamadan sonra ilk kez telefonda görüştü

İsrail ve BAE Savunma Bakanları Görüştü

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma bakanları taraflar arasına barış anlaşmasına varıldığı yolundaki açıklamadan sonra telefonda görüştü. Bakanlar görüşme sonrasında iki ülke arasında iletişimin arttırılması konusunda kararlılıklarını bildirdi.

Ortak açıklama İsrail Savunma Bakanlığı ve BAE devlet haber ajansı WAM yayınladı.

13 Ağustos’ta İsrail ve BAE arasında ilişkilerin yeniden kurulması ve normalleşmesi için anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. BAE; Mısır ve Ürdün’den sonra son 70 yılda İsrail’le ilişkilerini normalleştiren üçüncü Arap ülkesi oldu.

Haber ajansı WAM’ye göre Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanı Muhammed El Bawardi ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz iletişim kanallarını güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Gantz’ın ofisinden yapılan açıklamada tarafların, aralarında sürekli açık bir iletişim kanalı tutmaya karar verdikleri bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın ofisinden yapılan açıklamada ise ‘‘Önemli ortak güvenlik çıkarlarını paylaşıyoruz. İşbirliği bölgesel istikrarı arttıracaktır’’ sözlerine yer verildi.

Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Washington’dan F-35 savaş uçağı dahil gelişmiş Amerikan silahları temin etme planları, İsrail’de tepkiye neden oluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Pazartesi günü Netanyahu hükümetine ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’yle gelecekte silah satışı için yapacağı olası anlaşmaların İsrail’in Ortadoğu’daki askeri üstünlüğüne gölge düşürmeyeceği sözünü vermişti.

Pompeo, Washington’un İran’dan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı olarak BAE’nin Amerika’dan 20 yıldan fazla süredir askeri destek aldığına dikkat çekmiş ve “Bu taahhüdümüze ciddiyetle bağlıyız ve bunu İsrail’e olan desteğimizi de koruyacak şekilde yapacağız. Bu amacımıza ulaşacağımıza eminim” şeklinde konuşmuştu.

Pompeo bu hafta Amerika’nın İsrail ile Arap ülkeleri arasında uzlaşma sağlanması ve İran’a karşı cephe oluşturulması çabasına verdiği desteği gösterme amacıyla Ortadoğu’da temaslarda bulunuyor.

Pompeo’nun resmi ziyaretleri Sudan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsıyor.

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