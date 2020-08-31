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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İlk Ticari Uçuş

31.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşma imzalanmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş yapıldı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İlk Ticari Uçuş

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşma imzalanmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş yapıldı. Tel Aviv’den Abu Dabi’ye giden İsrail El Al Havayolları’na ait ilk uçuşta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Danışmasnı Jared Kushner de yer aldı.

Uçak İsrail’den havalandıktan sonra Suudi hava sahası üzerinden uçarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu resmi Twitter hesabından “İşte barış böyle birşey” mesajini paylaştı.

Uçuşa katılan ABD Başkanı Trump damadı ve Beyaz Saray Baş Danışmanı Jared Kushner, Tel Aviv Ben-Gurion Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu uçuşu dünyadaki tüm müslümanların ve arapların izlemesi için dün ağlam duvarında dua ettim. Hepimiz tanrının çocuklarıyız bunu kabul edelim ve geleceği geçmişe göre şekillendirilmemeli” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında önümüzdeki döneme ilişkin ticari faaliyetler, turizm ve savunma konuları da masaya yatırılacak.

İsrailli yetkililer bu ziyaret kapsamında Washington’da düzenlenecek anlaşmanın imza töreni için bir tarih belirlemeyi de umuyorlar. Anlaşma İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid El Nahyan arasında imzalanacak. Törenin en erken Eylül ayında yapılması bekleniyor.

İsrail’den Abu Dabi’ye ilk ticari uçuşu gerçekleştiren El Al Havayolları’nın Boeing 737 tipi yolcu uçağının kokpit kısmının üzerinde İbranice, İngilizce ve Arapça olarak “Barış” yazısı yer alıyor. Tel Aviv Abu Dabi arasındaki direkt uçuş süresi 3 saat 20 dakika. Yetkililer yolcu uçağının füzesavar bir sistemle korunduğunu ayrıca uçakta heyetle birlikte Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA ve İsrailli korumalar da yer aldı.

Filistin tarafı söz konusu anlaşmaya tepki gösterirken bu anlaşma ve girişimin bölgeye kalıcı barışı getirmekten uzak olduğu yorumunu yapıyor ve BAE’yi İsrail’le anlaşma yaptığı için eleştiriyor.

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